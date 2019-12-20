Бастрыкин заверил в тщательном расследовании ЧП на Лубянке

20.12.2019, 13:37, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в День работника органов безопасности заверил, что для расследования стрельбы у здания ФСБ на Лубянке будут приняты исчерпывающие меры.

На официальной странице Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» указывается, что 20 декабря «сотрудники и ветераны спецслужб органов безопасности РФ отмечают свой профессиональный праздник».

«Они стоят на страже безопасности национальных интересов России, защищая ее территориальную целостность, граждан и конституционный строй. На сотрудников органов государственной безопасности возложена ответственная задача – противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени», – говорится в сообщении.

По мнение Бастрыкина, эта работа требует смелости, высоких моральных качеств, верности долгу. Подчеркивается, что сотрудники органов безопасности ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан.

«Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», – сообщил Бастрыкин.

Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии.



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