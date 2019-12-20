«Этот момент мы уже прошли»: Глюкоза высказалась после слухов об изменах мужа

Минувшим летом Сеть взбудоражили новости о возможном

расставании вокалистки с мужем бизнесменом Александром Чистяковым.

Поклонники заметили, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и

больше не публикует совместных фото с избранником в микроблог.

Тут же появилась масса якобы друзей пары, которые на

условиях анонимности рассказывали журналистам, дескать артистка за 13 лет совместной

жизни слегка утомила бизнесмена. Александр нашел себе любовницу – как говорят,

эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку видели в одном из

ресторанов на Новой Риге.

Информацию о кризисе в личной жизни певица

Глюкоза отрицает. По словам артистки, в ее доме царит идиллия.

«Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основании

чего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно

посмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять все

мифы», – сказала певица Глюкоза.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Ноя 2018 в 12:13 PST

Между тем

Чистякова-Ионова

не отрицает, что с мужем у нее иногда случаются

периоды непонимания. В таких случаях Наталья и Александр стараются договариваться.

Если

конфликт

все же и случается, то он быстро сходит на нет. Артистка и

бизнесмен долго не могут обижаться друг на друга.

Певица Глюкоза отметила, что длительный творческий перерыв не

был связан с происходящим в ее личной жизни. Артистка просто взяла время на

раздумье.

«Мне всегда нравится удивлять, делать интересный и

качественный материал. Именно поэтому взяла такую паузу, которая позволила

определиться с планами на будущее, с тем форматом, в котором хочу выпускать

песни. Совсем недавно у меня было два релиза – дуэт с Натаном под названием

«Улетай» и зажигательный трек, который получил большой отклик, – «Танцевач». В

клипе на последнюю композицию снялся мой хороший друг Гарик Харламов. Получился

очень интересный, смешной и даже захватывающий сюжет, Гарик подошел на главную

роль идеально», – цитирует певицу Глюкозу StarHit.

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