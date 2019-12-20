МИД выразил тревогу из-за соглашения Турции и ливийского ПНС

Заключенное соглашение между Анкарой и главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем, а также возможность введения войск Турции в Ливию вызывают у российской стороны большую тревогу, сообщил источник в МИД.
Источник заявил, что «это вызывает много вопросов, это затрагивает интересы соседних стран, ситуация сложная», передает РИА «Новости».
Он отметил, что Москву «конечно беспокоит» возможность введения турецких войск в Ливию.
«Есть и резолюции СБ ООН, есть и решения по оружейному эмбарго, так что здесь много вопросов. Пока не урегулирован конфликт, такое военное внешнее вмешательство может осложнить обстановку», – отметил источник.
Напомним, в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией.
До этого сообщалось, что в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время отправит в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии.
Востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что Россия может сократить свою поддержку маршалу Хафтару, а взамен Турция пойдет на уступки в Сирии.
На пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране.
Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Россия спасти Ливию от турецкого военного вмешательства.
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