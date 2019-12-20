«Как плюшевый мишка»: стали известны подробности о стрелке с Лубянки

Никто из близких, кто знал Евгения Манюрова, не предполагал, что тот способен убивать.

СМИ выяснили подробности о жизни 39-летнего мужчины, устроившего перестрелку возле здания ФСБ на Лубянке накануне. Выяснилось, что это Евгений Фатихович Манюров, житель Подольска. По данным телеканала РЕН ТВ, житель выучился на юриста в Российской академии правосудия, но работал по большей части в ЧОП. Одно время Манюров пытался стать индивидуальным предпринимателем, но прогорел. Как рассказала соседка по площадке, Евгений был очень доброжелательным человеком, всегда здоровался, помогал ухаживать за больной бабушкой. Она даже сказала, что воспринимала соседа как большого плюшевого мишку, доброго и отзывчивого.

Выяснилось также, что Манюров на протяжении длительного времени увлекался стрельбой и даже участвовал в соревнованиях по стрелковому спорту в клубе ДОСААФ. Тем не менее, тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович заявил kp.ru, что Манюров «стрелял плохо», но в целом производил впечатление нормального человека.

«У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», — отметил тренер.

Стрелял в силовиков Манюров из охотничьего карабина «Сайга» с необычной белой рукоятью. При себе у него обнаружили также пистолет и нож.

Издание Baza и Telegram-канал Life Shot опубликовали снимки стрелка — прижизненную и после ликвидации у здания ФСБ на Лубянке.

Мама стрелка была шокирована произошедшим и не знала о намерениях сына.

«Женя не служил в армии. Он занимался раньше боксом, рукопашным боем, но это было очень давно в детстве. Стрельбой увлекался, занимался года 3−4, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби. Особо близких друзей у него не было. Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат и женщины у него нет», — рассказала она.

«Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек. У него не было свободного времени — у него работа и хобби», — добавила Манюрова.

По словам отца Евгения — Фатиха Манюрова, тот мало общался с сыном после развода, созванивались только время от времени, пишет «Ридус». Сын рассказывал Фатиху Манюрову, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе и якобы работает охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в России. Отец заметил, что у Евгения Манюрова «появился восточный акцент». Пожилой житель был шокирован поступком сына и предполагает, что Евгений был кем-то «зомбирован».

Как сообщалось ранее, 19 декабря житель выхватил оружие на Лубянке и открыл стрельбу — он целился в людей и обстреливал здание. В результате нападения погиб сотрудник ФСБ. По данным Минздрава и СК, еще пять человек получили ранения.

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