Отсутствие конкуренции посчитали причиной падения Москвы в рейтингах городов

Одним из примеров монополизации, приведший к ухудшению уровня жизни москвичей, является конфликт столичных и белорусских метростроителей

Последние годы Москва по праву считается политической и финансовой столицей России. Многие жители других городов стремятся в Москву, где сосредоточены основные активы страны. Считается, что в столице высокие зарплаты и благоприятные возможности для развития бизнеса. Однако, как оказалось, на сегодняшний день Москва не может похвастаться привлекательностью по уровню стоимости жизни и комфорта. Судя по исследованиям, еще хуже стала ситуация с условиями ведения добросовестного бизнеса в столице.

Эксперты считают одной из главных причин снижения темпов роста привлекательности Москвы – отсутствие политической и экономической конкуренции, которые приводят к монополиям в различных сферах. Это говорит о признаках начавшейся стагнации и обвала темпов роста по многим направлениям, которыми еще совсем недавно хвалились московские чиновники во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Косвенным подтверждением «торможения» темпов развития Москвы могут служить многочисленные исследования о социальном самочувствии и рейтинги российских городов, наиболее комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья.

Например, по мнению института «Урбанистика» при анализе 100 крупнейших городов первое место занял стремительно развивающийся Краснодар, в пятерке лучших – Санкт-Петербург, а Москва заняла только 52-е (!) место. По мнению экспертов «Урбанистики», «основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой. В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также транспортные и экологические проблемы», сообщает РБК.

К похожему выводу пришли и в рейтинге Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХИГС). Москва опустилась с 3-й на 6-ю позицию в свежем «Рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции по итогам 2018 года». Эксперты считают, что уровень комфортности проживания серьезно коррелирует и зависит от уровня конкуренции бизнеса в муниципалитетах и регионе.

По мнению исследователей, одним из ярких примером монополизации, приведший к ухудшению уровня жизни жителей Москвы, является конфликт АО «Мосинжпроект» (МИП) с ООО «СП Минскметрострой». Удивительно, что в действиях МИП усматривают признаки целенаправленного и преднамеренного банкротства своего подрядчика «Минскметрострой» (соучредителем которого являлся сам МИП).

Как можно понять из разбирательства, ООО «СП Минскметрострой» по контракту, заключенному с АО «Мосинжпроект», осуществляло работы по строительству участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена между станциями Солнцево и Рассказовка. В августе 2018 года этот участок торжественно открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Однако, до момента открытия АО «Мосинжпроект» прекратило оплату выполненных работ «СП Минскметрострой». Фактически МИП отказался оплачивать огромный объем выполненных работ и разорвал контракт. Эксперты высказывают такую версию событий: АО «Мосинжпроект» до начала работ и в процессе строительства являлось участником ООО «СП Минскметрострой». Совместно с ООО «СП Минскметрострой» и другими организациями, строившими метро, в некоторых из которых АО «Мосинжпроект» также является участником, данная организация, по мнению специалистов, заключила антиконкурентное соглашение, которое позволило ей, по сути монополизировать процесс строительства Московского метро.

В свою очередь неоплата АО «Мосинжпроект» выполненных ООО «СП Минскметрострой» работ привела к возбуждению в 2018 году дела о банкротстве ООО «СП Минскметрострой». Однако, по итогам рассмотрения этого дела Арбитражным судом города Москвы было отказано в признании должника банкротом. Как указано в решении, размещенном в картотеке арбитражных дел, суд усмотрел признаки преднамеренного банкротства ООО «СП Минскметрострой». Есть все основания предполагать, что к преднамеренному банкротству «СП Минскметрострой» привели недобросовестные действия со стороны АО «Мосинжпроект», фактически контролировавшего ООО «СП Минскметрострой».

Финансовый конфликт между московскими и минскими метростроителями вышел в публичную плоскость международных отношений накануне встречи президентов России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая запланирована на 20 декабря. На днях в авторитетном телеграм-канале «Незыгарь» прогнозировали тренды о создании полноценного Союзного государства: «Говорят, что Минску предложено создание к концу 2020 года единой спецслужбы Союзного государства за счёт слияния ФСБ и КГБ, а также объединённой Службы Внешней разведки. Система органов МВД останется национальной».

По всей видимости, сценарий передачи Белоруссии основных правоохранительные функции по защите интересов государства как раз намекает на то, что недобросовестные российские чиновники и бизнесмены, по меткому выражению президента Путина, могли слиться в «экономическом экстазе», а искусственно созданные монополии для обогащения узкого круга лиц (к которым можно отнести и МИП) тормозят развитие российской экономики, что приводит к ухудшению качества жизни россиян.

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