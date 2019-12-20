Учитель из Волжского заклеил рты семерым второклассникам скотчем

Преподаватель из Волжского радикально решила проблему тишины в классе

Вопиющий случай, который произошел в школе № 37. Накануне на одном из уроков учитель начальной школы заклеила рот скотчем семерым ученикам 2Г класса.

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Известно, что учительница была недовольна шумными учениками и предупредила их, что при малейшем звуке она заклеит им рты скотчем. В итоге так и вышло. Дети, естественно, остро отреагировали на такой жест преподавателя. Многие из них рассказали об этом родителям, плача после уроков.

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Редакция «Блокнота Волжского» пыталась дозвониться в школу за комментарием. Однако нам сообщили, что в учебном учреждении никого нет, кто мог бы пообщаться с прессой, хотя на часах не было еще и 15:00. Тогда корреспондент обратился в пресс-службу администрации Волжского.

По данному факту организована служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе мэрии ссылаясь на управление администрации.

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