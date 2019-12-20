Учитель из Волжского заклеил рты семерым второклассникам скотчем

Преподаватель из Волжского радикально решила проблему тишины в классе
Вопиющий случай, который произошел в школе № 37. Накануне на одном из уроков учитель начальной школы заклеила рот скотчем семерым ученикам 2Г класса.
⠀
Известно, что учительница была недовольна шумными учениками и предупредила их, что при малейшем звуке она заклеит им рты скотчем. В итоге так и вышло. Дети, естественно, остро отреагировали на такой жест преподавателя. Многие из них рассказали об этом родителям, плача после уроков.
⠀
Редакция «Блокнота Волжского» пыталась дозвониться в школу за комментарием. Однако нам сообщили, что в учебном учреждении никого нет, кто мог бы пообщаться с прессой, хотя на часах не было еще и 15:00. Тогда корреспондент обратился в пресс-службу администрации Волжского.
По данному факту организована служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе мэрии ссылаясь на управление администрации.
⠀
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Sweet art» – производитель пряников ручной работы. Компания создана в 2015 году в Кемерово. Ее основатель –Антонина Немцева, которая победила в конкурсе «Мама-предприниматель 2018». Полученный грант в размере 100 тысяч рублей она направила на развитие бизнеса. Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Размышляем над поправками». Дубинский объяснил, почему в повестке дня 12 ноября нет законопроекта о земле / 11 ноября
- Daily Telegraph — учёные признали шопоголизм психическим заболеванием / 17 ноября
- МИД высказался о назначении Салливана послом США в России / 13 ноября
- Владельцы вагонов пригрозили уйти из России из-за перехода на кассетные подшипники / 24 октября
- «Днепр» проиграл «Левски» в баскетбольном Кубке Европы / 7 ноября
- Россия нашла в Армении пытающиеся внести раскол в отношения двух стран НПО / 31 октября
- WTA назвала претенденток на звание лучшей теннисистки года / 22 ноября
- Исследование: От одиночества сжимается мозг / 5 декабря