Учительницу, заподозрившую школу в отмывании денег, руководство обвинило в педофилии

Опубликованные фото учеников с разрешения родителей в соцсети стали поводом для обвинений учительницы

Преподаватель красноярской школы №147 Надежда Игоревна Клепикова попала в серьезный переплет. И произошло это сразу же после того, как учительница начальных классов заметила, что школьные деньги тратятся только на директора и еще нескольких работников. В результате ее обвинили в педофилии, сообщила накануне «КП Красноярск».

Свою историю Надежда Игоревна рассказала на странице в Instagram nadezhdochka24. Как пишет Надежда, у нее на руках оказались документы, в которых сообщалось о том, что школе выделили 261,7 тысяч рублей. Однако их получили только секретарь директора и еще три сотрудника (от 22 до 30 тысяч рублей сверх зарплаты). Клепикова не стала скрывать, что работники получили деньги «непонятно за какие заслуги».

– Педагогическому составу же говорилось, что деньги идут на инклюзию, так как заработная плата у них совсем небольшая, а данные педагоги, как выяснилось, этих денег и не видели…

Далее, рассказывает Надежда, о сборе документов узнала администрация школы.

– Управляющая школы вышла на один день с «больничного», вызывает меня, а далее и мою коллегу к себе в кабинет, где обвиняет нас в педофилии. Что я выкладываю фотографии детей, а это запрещено, хотя я имею письменное разрешение родителей на размещение фотографий у себя в соцсетях, что я якобы оказываю влияние на детей и вообще, на меня написано заявление, куда – непонятно.

Надежда пишет, что после обвинений директор школы взломал ее страницы в соцсетях и аккаунты в Viber и WhatsApp. По словам учительницы, руководство школы сохранило все переписки, номера в телефонной книге девушки, начали обзванивать знакомых Надежды и ее коллеги и «собирать компромат» на них.

Также она рассказала историю про ребенка, которого избивают опекуны, но руководство школы не отреагировало.

«У меня в классе учился опекаемый ребёнок В., который жаловался, что его бьют, на это не обращали внимание, работа с семьей и ребёнком не велась, я стала подходить к соцпедагогу, связалась с отделом ПДН, зашевелились, приехала в школу социальная опека, начали осматривать мальчика, а тело ребёнка было фиолетово-синим, следы ремня четко виднелись по всему телу, на выходных тетя давала художественную книгу и мальчик с утра до вечера переписывал ее, в общем, над В. издевались, оскорбляли и гнобили его опекуны», — написала учительница с просьбой перепостить данное сообщение.

Стоит отметить, что пользователи поддержали Клепикову, а некоторые дополнили ее рассказ о махинациях, творящихся в школе.

«Надежда, поддерживаю Вас! В этой школе администрация не гнушается любыми мерзкими методами. Это правда! Текучка кадров огромная. Я работала там в 2018 году. Стимулирующие там пилят, замены уроков по документам есть, а факту или нет, или те кто их реально проводил получает 40% почему-то из стимулирующего фонда. Начинаешь рот открывать, начинается травля самая настоящая! Расписание меняют, заваливаются во время урока с ором, или «предложениями» типа: отдайте часы. В обеденное время ставят уроки. При этом по отчетным документам всем я уверена всё чин чинарем! Расписание выкладывают в учительский чат в вайбере, оно никем не подписано. Так что если что, администрация себя прикроет», — пишет stoliarova5690.

«Простые учителя знают про это, но боятся, т. к. знают что если они начнут возмущаться итог будет не очень хорошо для них», — добавляет elena_podolskay.

«И ещё фишка нашего директора была «изучать расчетки», то есть они приходили в школу, потом на стол директора, потом несколько дней она их изучала, чтобы ни дай бог кто-то «лишнего» не нужный человек получил. Потом отдавали. Звонить в бухгалтерию нельзя было под страхом расстрела», — вспомнила sinoptik.m

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