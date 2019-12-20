Вопрос дня: Как действовать, если рядом с вами началась стрельба?

Лягте и найдите укрытие так, чтобы минимизировать угрозу для своей жизни.

19 декабря 39-летний житель Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. Он успел убить одного человека и ранить еще нескольких, прежде чем силовики нейтрализовали его самого.

Сразу после начала перестрелки полицейские перекрыли близлежащие улицы и закрыли расположенные в зоне стрельбы здания. Это означало, что в действие вступили два сигнала МВД: планы «Сигнал» и «Крепость».

Первый нужен, чтобы найти преступника и его возможных сообщников. Для этого полицейские перекрывают улицы, районы, останавливают для проверки документов как прохожих, так и автомобилистов, вводят дополнительные патрули.

Второй объявляют, когда преступник найден, и при этом есть риск захвата собственных объектов МВД или, как в данном случае, ФСБ. Во время активации «Крепости» полицейские закрывают все входы и выходы в здание, где находится преступник, и отстреливаются в ожидании подкрепления. В случае с Лубянским стрелком они дожидались спецназа. И именно его бойцы в итоге ликвидировали Манюрова.

В зоне, где была перестрелка, находится множество жилых домов, офисов, кафе, магазинов – и везде находились люди. И немногие в таких ситуациях способны распознать опасность – обычно звуки выстрелов принимают либо за строительные работы, либо за хлопушки, и только потом уже возникает мысль о возможной угрозе. На Лубянке, к примеру, особо беспечных посетительниц кафе не напрягали даже проходившие мимо окон полицейские с оружием на изготовке – наоборот, девушки даже подошли поближе, чтобы посмотреть, что происходит, и заснять это на видео.

Конечно, так делать не стоит. Рискуя своей жизнью, выручать других тоже – несколько случайных прохожих, увидев раненого на Лубянской площади, остановили скорую и помогли его госпитализировать. Конечно, никто их и не подумает осуждать за такое. Но действовать подобным образом можно лишь убедившись, что прямой угрозы жизни нет.

Что же касается строгих правил поведения в момент перестрелки, то их нет. Есть общие рекомендации силовых служб относительно действий при угрозе теракта. Общий их смысл можно свести к трем фразам: будьте максимально бдительны, чуть увидите что-то странное – сообщайте в полицию или ответственным лицам, следуйте всем указаниям правоохранителей. Далее уже идут частности в зависимости от ситуации.

Есть, правда, еще ряд документов, проясняющих, как действовать в той или иной ситуации, но их нельзя назвать общедоступными – обычно такие документы выкладывают на своих ресурсах местные органы власти или, например, университеты – которые призваны их распространять среди населения.

Например, на сайте администрации Санкт-Петербурга, правительства Курганской области или министерства природных ресурсов Ставропольского края можно отыскать «Памятку гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности». Уровней террористической опасности всего три: синий, желтый и красный. Когда объявили первый, гражданам стоит просто насторожиться и сообщать обо всем подозрительном. При втором уже нужно готовиться к введению третьего – обсудить с семьей, где встречаться при возможной эвакуации, обменяться телефонами, стараться не выходить на улицу, тем более с крупными сумками. Когда уровень «красный», держать включенным телевизор. собрать вещи и быть готовым эвакуироваться.

По университетам рассылали другую памятку: «Правила поведения при угрозе и осуществлении террористических актов». И в ней уже есть конкретные слова относительно попадания в перестрелку:

На улице:

– сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост (автомобиль – не лучшая защита во время перестрелки; его металл тонок, а горючее взрывоопасно);

– при первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д.;

– примите меры по спасению детей, прикройте их собой;

– по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции.

В доме:

– немедленно отойдите от окна;

– задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний край, сидя на корточках);

– укройте домашних в ванной комнате;

– передвигайтесь по квартире, пригнувшись или ползком.

Примерно то же, только в гораздо более короткой форме, говорится и в рекомендациях ФСБ: «При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками».

Почему рекомендуют сразу лечь – потому что бегущему человеку гораздо легче привлечь внимание и стать мишенью. Вообще не подниматься и не двигаться лучше подольше – если перестрелка активная, то как минимум до тех пор, пока выстрелов не будет в течение 5-10 минут. Почему в доме рекомендуют укрыться в ванной – там меньше шансов на то, что влетевшая в окно пуля срикошетит от стены и попадет в вас.

И еще один момент, который подчеркивают и МЧС, и МВД, и ФСБ, и Национальный антитеррористический комитет – поведение в толпе. Если стрельба произошла при большом скоплении людей, и вы оказались посреди него, первая рекомендация – сохранить трезвый рассудок, постараться оценить ситуацию со стороны и не поддаваться стадному чувству. Это самое сложное. Затем нужно попробовать выйти из толпы, выбрать укромное место и спрятаться там. Если же выбраться не удается, нужно постараться как минимум не падать и сохранять самообладание. А затем уже вернуться к пункту номер 2.

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