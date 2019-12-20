Минздрав: при перестрелке у здания ФСБ в Москве пострадали пять человек

При перестрелке у здания Главного управления ФСБ в Москве пострадали пять человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.

Раненым оказывается необходимая помощь. Ранее Минздрав сообщал о том, что двое сотрудников службы находятся в тяжелом состоянии. Данные о погибших до сих пор разнятся.

Корреспонденты «Новой» передают, что сейчас перекрыт выход из метро «Лубянка» к Центральному детскому миру и на Мясницкую улицу.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Инцидент произошел около 18:00.Cначала агентство «Москва» со ссылкой на ФСБ сообщало версию о трех нападавших: первых двух убили в здании приемной ФСБ, а последнего, который успел выбежать на улицу, застрелили около 19:15 в переулке по соседству. Впоследствии новость аннулировали.

Однако потом на Интерфаксе со ссылкой на ФСБ вновь появились данные о том, что нападавший был один, а прорыва в здание спецслужбы не было. Согласно записям, которые «Новой» предоставили очевидцы, до убийства нападавший отстреливался по спецназовцам, а также по окнам главного здания ФСБ на Лубянке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть пострадавшие. Онлайн

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Sweet art» – производитель пряников ручной работы. Компания создана в 2015 году в Кемерово. Ее основатель –Антонина Немцева, которая победила в конкурсе «Мама-предприниматель 2018». Полученный грант в размере 100 тысяч рублей она направила на развитие бизнеса. Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».