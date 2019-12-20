Минздрав: при перестрелке у здания ФСБ в Москве пострадали пять человек

При перестрелке у здания Главного управления ФСБ в Москве пострадали пять человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.
Раненым оказывается необходимая помощь. Ранее Минздрав сообщал о том, что двое сотрудников службы находятся в тяжелом состоянии. Данные о погибших до сих пор разнятся.
Корреспонденты «Новой» передают, что сейчас перекрыт выход из метро «Лубянка» к Центральному детскому миру и на Мясницкую улицу.
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Инцидент произошел около 18:00.Cначала агентство «Москва» со ссылкой на ФСБ сообщало версию о трех нападавших: первых двух убили в здании приемной ФСБ, а последнего, который успел выбежать на улицу, застрелили около 19:15 в переулке по соседству. Впоследствии новость аннулировали.
Однако потом на Интерфаксе со ссылкой на ФСБ вновь появились данные о том, что нападавший был один, а прорыва в здание спецслужбы не было. Согласно записям, которые «Новой» предоставили очевидцы, до убийства нападавший отстреливался по спецназовцам, а также по окнам главного здания ФСБ на Лубянке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть пострадавшие. Онлайн
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Sweet art» – производитель пряников ручной работы. Компания создана в 2015 году в Кемерово. Ее основатель –Антонина Немцева, которая победила в конкурсе «Мама-предприниматель 2018». Полученный грант в размере 100 тысяч рублей она направила на развитие бизнеса. Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Porsche сдует пыль с мотора F1, чтобы построить сверхновый гиперкар / 28 ноября
- УПЦ КП не отрицает свою ликвидацию / 15 декабря
- Власти назвали причину гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе / 20 ноября
- Hill — Сноуден признал, что не нашёл ничего об инопланетянах в базах спецслужб США / 24 октября
- Женская сборная Украины заняла четвертое место в эстафете на Кубке мира по биатлону / 14 декабря
- Зеленский сменил главу Черкасской ОГА / 4 ноября
- Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали около 90 тыс. человек / 27 октября
- Ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полет над Индийским океаном / 26 октября