Смартфон Redmi 9 от Xiaomi с чипсетом MediaTek может появиться в начале 2020 года

Недавно в Сети появилась информация о том, что суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi уже в начале 2020 года может презентовать смартфон Redmi 9. Особенностью гаджета станет пока не представленный чипсет MediaTek Helio G70.

Предполагается, что премьера Redmi 9 состоится не позднее марта будущего года, но официально представители производителя дату пока не озвучивают. Эксперты говорят, что работу новому девайсу обеспечит чипсет MediaTek Helio G70, но в то же время некоторые выражают мнение о более низкой производительности по сравнению с процессором, которым оснастили Redmi Note 8 Pro – G90.

Относительно грядущей новинки пока мало достоверной информации, а её основная часть базируется на слухах и предположениях. Так, по некоторым данным, в Redmi 9 разработчики предусмотрели 6,6-дюймовый экран, ОЗУ объёмом 4 ГБ и флэш-память на 64 ГБ.

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