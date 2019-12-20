Данные 267 миллионов пользователей «Фейсбука» появились в открытом доступе

Личная информация более 267 миллионов пользователей социальной сети «Фейсбук» оказалась в открытом доступе. База данных содержит имена, фамилии, номера сотовых телефонов и другие детали, сообщает телеканал «360».

Большая часть информации принадлежит жителям Соединенных Штатов. Эксперты полагают, что злоумышленники могут воспользоваться базой для массовой рассылки спама и фишинговых атак.

Как передает Пятый канал, доступ к личной информации пользователей соцсети уже закрыт. Представители «Фейсбука» пока не прокомментировали случившееся.

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