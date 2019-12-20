Киев не увидел предательства нацинтересов в переговорах с Россией по газу

20.12.2019, 13:12, Новости дня

Глава украинского правительства Алексей Гончаренко заявил, что по итогам газовых переговоров с Россией не следует ждать предательства национальных интересов страны.

«Мы работаем сейчас над переговорами с РФ по газу. Последние две недели – сложный процесс. Там также измены нет. Никто не предает государственные интересы», – сказал премьер, выступая в Раде.

По его словам, сейчас состоится заседание правительства по газовым переговорам с Россией, передает РИА «Новости».

В четверг в Берлине прошли девятичасовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. Детали соглашения стороны не раскрывали, однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, на трехсторонних консультациях в Берлине обсуждались конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.



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