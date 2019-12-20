Гаджеты: Гиперскутер Dragonfly сможет соперничать с автомобилем

20.12.2019, 13:10, Новости дня


Разработчики из лондонской компании D-Fly Group превратили традиционный электрический самокат в уникальный гиперскутер, способный по скорости, и стоимости соревноваться с некоторыми автомобилями.

Инженеры D-Fly Group использовали при создании городского средства передвижения самые передовые материалы и технологии, используемые в автомобильной и авиационной промышленности. Корпус Dragonfly (Стрекоза) выполнен из углеродного волокна, алюминия серии 700, высокая прочность которого позволяет использовать его в авиационной промышленности. Также при отделке «Стрекозы» применяется древесина павлонии (Адамово дерево), из которой изготавливаются горные лыжи.


Два электродвигателя с трансмиссией обеспечивают разгон Dragonfly до 61 км/час, контроль тяги обеспечивает передачу на каждое колесо тяги 1800 Вт. Максимальный радиус езды составляет 45 км, на одном заряде аккумулятора. Функция «Full-Tilt» для ручного управления запатентована для автомобилей участвующих в гонках Формула-1, и оснащена органами управления в трех плоскостях для управления наклоном на центральной стойке.


Контроль параметров гиперскутера осуществляется при помощи дисплея с диагональю 4,5 дюйма, разрешения 4 К. Монитор подключается к смартфону по Bluetooth и позволяет отслеживать местоположение и скорость при помощи GPS.


Такой уникальный высокотехнологичный электроскутер имеет такую же уникальную цену 5000 долларов. И это только цена базовой модели с тремя колесами. Расширенная модификация с 4-мя колесами обойдется уже в 6000 долларов. Поступление первых Dragonfly в продажу ожидается уже в 2020 году.



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