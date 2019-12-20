Зозуля прокомментировал скандал с фанатами «Райо Вальекано»: Я – патриот, и это не преступление

19 декабря украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля дал пресс-конференцию по поводу инцидента, который произошел на матче второго дивизиона чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Слова украинца приводит испанское издание «Marca».

«Хочу все объяснить. Когда в Украине началась война, много людей оказывали гуманитарную помощь, покупали машины скорой помощи, еду, одежду, помогали больницам. Мы с моей командой [ФК «Днепр»] посещали бойцов на фронте, чтобы показать нашу поддержку как патриотов», – начал Зозуля.

Украинец сказал, что он нацелен спасать жизни: «Мы никогда не покупаем оружие. Я – патриот, и это не преступление».

По словам Зозули, когда он подписал контракт с «Райо Вальекано», руководство клуба сказало, что он не может выступать за их клуб потому, что фанаты считают его фашистом.

«Я спросил почему, и мне сказали, что я помогал украинской армии, а фанаты «Райо Вальекано» воевали на стороне другой армии. Шесть фанатов «Райо Вальекано» сейчас воюют на стороне другого государства. Я хотел поговорить с фанатами и объяснить, что это не так, но они отказались говорить со мной», – сказал Зозуля.

Нападающий сказал, что нет смысла называть его расистом: «Моим лучшим другом вне раздевалки был [темнокожий французский футболист] Жереми Бела. Для меня все люди равны. Меня обвиняют, что у меня есть тату с какой-то символикой, но у меня их нет. Можете спросить у моих партнеров по команде, которые видят меня каждый день».

Зозуля ответил на вопрос о фотографии с шарфом, на котором изображен Степан Бандера: «Я надеваю шарф с изображением Бандеры, потому что мы внешне похожи друг на друга. Это привлекло мое внимание, больше в этом нет ничего».

Украинец поблагодарил всех за поддержку: «Я получил сообщения поддержки от города Альбасете, клуба, моих партнеров по команде, украинского народа и президента моей страны [Владимира Зеленского]. Поддержал ли бы меня президент моей страны, если бы я был нацистом?»

Зозуля сказал, что планирует отдельно встретиться с руководством «Альбасете»: «Мы должны к чему-то прийти, ведь надоело слышать подобные оскорбления», – резюмировал украинец.

15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Альбасете» болельщики хозяев поля скандировали «Zozulya puto nazi» – «Зозуля – еб…ный нацист». Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм «Альбасете» отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Украинец играет в составе «Альбасете» с сентября 2017 года.

Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом «Бетис» после того, как сорвался его трансфер в «Райо Вальекано». В феврале 2017 года ультрас «Райо Вальекано», которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: «Здесь не место для нацистов».

Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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