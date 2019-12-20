В клубе ДОСААФ начались следственные действия из-за дела о стрельбе на Лубянке

20.12.2019, 13:05, Новости дня

Следственные действия проводятся в стрелковом клубе ДОСААФ в Москве по делу о стрельбе на Лубянке, сообщил начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

Филимонов сообщил, что «ведутся следственные действия», уточнив, что речь не идет об обысках, передает ТАСС.

По его словам, следственные действия проводятся в связи с информацией о том, что в данном тире занимался подозреваемый в стрельбе на Лубянке.

Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.



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