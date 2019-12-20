В клубе ДОСААФ начались следственные действия из-за дела о стрельбе на Лубянке

Следственные действия проводятся в стрелковом клубе ДОСААФ в Москве по делу о стрельбе на Лубянке, сообщил начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.
Филимонов сообщил, что «ведутся следственные действия», уточнив, что речь не идет об обысках, передает ТАСС.
По его словам, следственные действия проводятся в связи с информацией о том, что в данном тире занимался подозреваемый в стрельбе на Лубянке.
Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.
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Последнее: Произошедшая накануне стрельба на Лубянке унесла жизнь еще одного правоохранителя. После инцидента он был доставлен в больницу с тяжелым ранением и врачи долго боролись за его жизнь, но в пятницу, 20 декабря, его не стало, сообщает телеграм-канал «Подъем». СМИ сообщают, что в ходе перестрелки пострадали пятеро человек. Они получили ранения различной степени тяжести и были […]
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