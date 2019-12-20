Газпром ради сделки с Украиной выплатит 3 млрд долларов по суду в Стокгольме

Частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации на соответствующих консультациях.
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом около 3 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин заверил, что российская сторона будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом. В то же время в четверг Путин, комментируя решение стокгольмского арбитража, обязавшее Газпром выплатить «Нафтогазу Украины» 3 млрд долларов, напомнил об аналогичном долге Украины перед Россией по евробондам.
В четверг в Берлине прошли девятичасовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. Детали соглашения стороны не раскрывали, однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, на трехсторонних консультациях в Берлине обсуждались конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.
В начале декабря глава Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что компания может предложить Газпрому «нулевой вариант» только после оплаты долга российской стороной по решению Стокгольмского арбитражного суда.
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