Учёные из Израиля нашли эффективное средство для борьбы с раком поджелудочной железы

В результате проведённого исследования учёным из Tel Aviv University (Израиль) удалось найти средство, которое поможет эффективно бороться с онкозаболеваниями, в частности, с раком поджелудочной железы. В будущем лекарственный препарат, созданный на основе молекулы PJ34, планируют производить в форме таблеток.

Израильские учёные в ходе проведения эксперимента «подсаживали» лабораторным грызунам раковые клетки. Затем части животных в течение двух недель ставили капельницы с молекулой PJ34, а после этого на месяц прекращали терапию. По итогу проведённого по истечении этого срока специалисты проанализировали состояние мышей и тогда оказалось, что 90% поражённых раком клеток были уничтожены, пишут РИА Новости.

По словам профессора Малки Коэн-Армон, новообразование полностью не исчезает по той причине, что при раке поджелудочной железы оно почти на 50% состоит из здоровых структурно-функциональных единиц организма, которые в свою очередь способствуют развитию поражённых. PJ34 в раковых клетках провоцирует «старт» процесса самоуничтожения, а вот здоровые при этом абсолютно не затрагиваются.

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