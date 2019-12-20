Мнение: Одиночка

После вчерашней стрельбы на Лубянке у наших силовых структур очевидно предстоит увлекательный раунд всеобщей свалки и свары всех со всеми. Учитывая, что силовых структур в современной России немеряно, а кормовые участки сокращаются, возня пойдет за "отжим" конкурентов от хлебных мест.

Стрелок-одиночка (прямо наш отечественный Ли Харви Освальд) оказался не совсем уддачливым и не совсем вменяемым охранником ЧОПа, причем всю свою трудовую жизнь он кочевал из одной охранной фирмы в другую. Имел стрелковую подготовку и охотничий карабин, но не имел боевой подготовки. Поэтому стрелял вполне качественно, а вот вел бой как обычный дилетант, не имея ни малейшего понятия об элементарной тактике боя в городских условиях, главное правило в которой: "Движение — жизнь". Были ли у него сообщники — вопрос все еще невыясненный, так как очевидцы говорят о стрельбюе с разных направлений, хотя, конечно, в той свалке, что вчера произошла, за террористов могли принять и мечущихся "силовиков". Так и не ясно, большое количество раненых и убитые — это целиком "заслуга" стрелка или ему помогли воевавшие с ним ликвидаторы, паля во все, что шевелится. Бардак был, по всей видимости, вчера знатный. Страшно представить, если бы на Лубянку напала бы группа подготовленных боевиков — при такой организации службы и охраны стратегических объектов в самом центре империи такая группа могла бы случайно и Кремль захватить, не то что Лубянку.

Понятно, что теперь ФСБ будет валить на Росгвардию, так как ЧОПы и выдача оружия — под ней. Все будут валить на МВД, не способное качественно охранять центр столицы, по которому можно гулять с карабинами и сумкой гранат, как в глухом лесу. ФСБ тоже не останется без раздачи — в конце концов, это на его объект совершено резонансное нападение, да и время выбрано крайне удачное — под празднование дня чекиста буквально в километре от места торжеств.

На всякий случай, чтобы не портить статистику, происшествие квалифицируют теперь как посягательство на жизнь сотрудников, но не как теракт — у нас терактов нет. На дальних подступах всех извели. Всех вполне устроит версия психа-одиночки, хотя уже появляются свидетельские показания знакомых стрелка, которые говорят о каких-то связях с какими-то арабами и все такое. Теперь кто победит в войне силовиков вокруг этого печального инцидента — тот и будет формулировать окончательную версию произошедшего.

Источник: Эль Мюрид

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