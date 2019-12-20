40 человек отказались участвовать в обмене пленными и возвращаться в самопровозглашенные ДНР и ЛНР

«Коммерсанту» стало известно о дополнительных сложностях, которые возникли при подготовке к обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

40 человек, которых Киев готов был передать непризнанным республикам, попросили вычеркнуть их из обменных списков. Причины разные: некоторые отказались возвращаться в ДНР и ЛНР, другие хотят отбыть срок и закрыть вопрос с уголовным преследованием в Украине.

Как отмечает издание, представители Донбасса намереваются проверить, был ли отказ добровольным. Проверку будет осуществлять координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.

По словам источников «Коммерсанта», он сможет приступить к проверке только после 25 декабря.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В сети под Новый год россияне часто заказывают внешние аккумуляторы, новогодние украшения и конфеты, рассказал газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Самыми популярными товарами перед Новым годом стали ёлочные игрушки, внешние аккумуляторы, новогодние украшения и кондитерские наборы. Также на данный момент к списку самых приобретаемых товаров можно отнести различные новогодние атрибуты, игрушки, небольшие […]