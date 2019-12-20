40 человек отказались участвовать в обмене пленными и возвращаться в самопровозглашенные ДНР и ЛНР

«Коммерсанту» стало известно о дополнительных сложностях, которые возникли при подготовке к обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
40 человек, которых Киев готов был передать непризнанным республикам, попросили вычеркнуть их из обменных списков. Причины разные: некоторые отказались возвращаться в ДНР и ЛНР, другие хотят отбыть срок и закрыть вопрос с уголовным преследованием в Украине.
Как отмечает издание, представители Донбасса намереваются проверить, был ли отказ добровольным. Проверку будет осуществлять координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.
По словам источников «Коммерсанта», он сможет приступить к проверке только после 25 декабря.
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