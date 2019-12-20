«Новые здания для тех, кто лечит, а я выбираю из старья». Нюта Федермессер заявила о том, что врачей уволенных ГОКБ № 1 трудоустроят в ГКБ №24

Коллектив гинекологического отделения №2 филиала Городской онкологической больницы № 1 посетил больницу ГКБ №24, где будет создано отделение гинекологии и в котором всему коллективу предложено трудоустройство. Об этом в разговоре с The Insider сообщила директор Центра паллиативной медицины Нюта Федермессер.

По ее словам, сотрудники встретились с главным врачом Григорием Родоманом, посетили операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, палаты для пациентов в отделении. По отзывам сотрудников, им понравились условия, техническое оснащение реанимаций и операционных. На встрече присутствовал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он отметил, что трудовые отношения с сотрудниками, которые будут работать во вновь созданном отделении, будут оформлены до конца этого года. Все необходимые документы для этого уже подписаны.

Ранее сообщалось, что руководство Городской онкологической больницы № 1 сообщило сотрудникам филиала № 2, который специализируется на экстренной гинекологической помощи, что здание закрывается на ремонт, а весь персонал (около 100 медиков) должен уволиться по собственному желанию в кратчайшие сроки.

Здание филиала московской онкологической больницы № 1 передают Центру паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы. Нюта Федермессер написала на своей странице в Facebook, что «эти корпуса передаются для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода».

В пятницу Нюта Федермессер опубликовала видео, в котором объяснила свою позицию по поводу передачи здания Центру паллиативной помощи и увольнения сотрудников гинекологического отделения.

«В моей голове той пробелы не существует. Но вокруг этой ситуации дикое количество странных противоречивых умозаключений. Сейчас к зданиям другие требования, невозможно здания 70-х готов нормально отремонтировать и сделать хорошо. Открывается новое здание в Коммунарке, туда переселяются медики и пациенты из здания на севере Москвы. Где-то еще что-то отремонтировали, и туда переселяют персонал и пациентов. Это как ремонт в одной квартиры, если жить там во время ремонта. Освободилась одна комната, вы переезжаете в нее. Освобождаются здания, и все те, кто в этой системе, должны понять — мы его отдаем на баланс города или оставляем в системе здравоохранения.

Кому нужно? Кому чего не хватает, Я говорю: „Мне не хватает. Сестринские койки нужны“. И да, в этих зданиях невозможно организовать качественный лечебный процесс. Нам не нужна современная лаборатория, КТ, МРТ, у меня уход — у меня огромная нехватка коек сестринского ухода.

Мне сказали, что новые здания — для тех, кто лечит. А мне сказали выбирать из старья, вот я выбираю из старья».

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