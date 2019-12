Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram, как позировала обнаженной.

«Последний снимок года с любовью всей моей жизни, взращивая любовь всей нашей жизни», – написала она.

Фотографировал Грэм ее муж, оператор Джастин Ирвин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Last shoot of the year with the love of my life, growing the love of our life. *

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 19 Дек 2019 в 6:04 PST

О беременности Грэм сообщила в августе.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря. «Церемония вывода «Новосибирска» из эллинга и спуска на воду пройдет на «Севмаше» 25 декабря», – сказал Будниченко, передает ТАСС. Он также добавил, что закладка двух новых подлодок «Ясень-М» пройдет 9 мая 2020 года, в День […]