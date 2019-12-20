Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram, как позировала обнаженной.
«Последний снимок года с любовью всей моей жизни, взращивая любовь всей нашей жизни», – написала она.
Фотографировал Грэм ее муж, оператор Джастин Ирвин.
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Last shoot of the year with the love of my life, growing the love of our life. *
О беременности Грэм сообщила в августе.
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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