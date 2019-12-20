В Россию едет яркий кроссовер из Китая

В ближайшее время спектр автомобилей, которые можно приобрести на российском рынке, пополнит яркая и динамичная новинка, сообщает Geely Coolray

Новый автомобиль, который имеет необходимый для успешного старта и последующего стабильного успеха, приедет в Россию из Китая. Называется машина, которая уже совсем скоро может стать одним из лидеров продаж, Geely Coolray. Необходимо отметить, что производитель достаточно давно и достаточно хорошо знаком российскому покупателю, но о модели пока что ничего не было известно. Название новинки китайского производителя представляет собой соединение двух английских слов, среди которых cool, являющееся на просторах англоязычных стран активно использующимся в бытовой сфере и обозначающее классный или клевый, а также ray, это слово переводится как луч. Производитель объяснил, почему было выбрано именно такое наименование. На звание классного, по словам китайского автогиганта, машина претендует из-за того, что она может похвастаться отменными динамическими характеристиками, а также данное позитивное обозначение оценочного характера ей к лицу по причине наличия передового дизайна, который придется по нраву молодежной аудитории. О луче производитель вспомнил при создании данного авто также из-за дизайна, который является не просто прогрессивным, но и весьма заметным, благодаря чему транспортное средство будет выделяться среди своих так называемых собратьев. Также создателям машины понравилось наличие двух букв о в её названии. По словам производителя, эти буквы символизируют бесконечность, которая способна всегда удивлять и открывать новые горизонты с новыми событиями и впечатлениями. В данном случае рассматриваемый символ следует трактовать в качестве своего рода художественного обозначения неиссякаемого творческого потенциала молодежи.

Пока что нет информации о стоимости новинки на российском рынке и дате её появления здесь, но производитель уверяет, что ждать осталось не очень долго.

Машина базируется на новой платформе BMA, которая представляет собой своего рода продолжение технологического прогресса Geely Holding Group. Эта платформа уже успела стать основой для многих моделей брендов, имеющихся в портфеле Geely Holding Group

Модульная архитектура китайской компании имеет ряд преимуществ, среди которых ускорение процесса разработки машины, возможность высокого уровня унификации компонентов между представителями модельного ряда производителя, компактное расположение основных узлов и агрегатов, а также возможность оснащать транспортные средства эффективными с точки зрения энергетических затрат силовыми установками.

Geely Coolray станет первой моделью на российском авторынке, в основе которой лежит BMА. Модульная платформа позволила соединить в одном автомобиле весьма компактные габариты и максимально комфортный салон.

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