В Ивановской области брат и сестра провалились под лед и утонули

В Ивановской области 18-летняя девушка и ее младший брат провалились под лед и погибли. Трагический случай произошел на реке Шача, передает «Москва 24».
По предварительным данным, вечером 19 декабря девушка забрала своего родственника из спортивной секции. По дороге домой они решили сократить время и перейти реку. Однако лед не выдержал их веса, дети провалились в воду и утонули, сообщает VSE42.ru.
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