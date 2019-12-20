Максакова взбесилась после слухов о госпитализации

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Последнее: Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря. «Церемония вывода «Новосибирска» из эллинга и спуска на воду пройдет на «Севмаше» 25 декабря», – сказал Будниченко, передает ТАСС. Он также добавил, что закладка двух новых подлодок «Ясень-М» пройдет 9 мая 2020 года, в День […]
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