«Волонтеры-медики» помогли ставропольским пенсионерам серьезнее относиться к здоровью

В станице Константиновской на Ставрополье прошел праздник спорта и здоровья для пенсионеров из сел края. Спортивный фестиваль должен был стать «финальным аккордом» проекта «ЗОЖ 55+», но запрос на продолжение оздоровительной программы настолько велик, что проект решили продолжить. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель проекта «ЗОЖ 55+» Любовь Хенкина.

«Праздник спорта и здоровья, который прошел в Константиновской близ Пятигорска включал себя все то, чем участники проекта – «наши бабушки и дедушки», как мы их называем – занимались в течение оздоровительного курса, начиная с сентября. У нас был марш здоровья – скандинавская ходьба по живописному лесу на берегу реки Подкумок. Были танцы, в данном случае, кавказские танцы – наши бабушки продемонстрировали то, чему их научили на тренировках. Прошли спортивные занятия с гантелями, с шарами, и другими спортивными снарядами, которые мы купили по проекту», – рассказала руководитель проекта «ЗОЖ 55+» Любовь Хенкина.

Авторы проекта – активисты ставропольского отделения движения «Волонтеры-медики» подготовили в местном ДК увлекательную культурную программу для более чем сотни участников и участниц проекта, жителей близлежащих сел.

Напомним, что проект «ЗОЖ 55+» получил президентский грант в размере 490 тысяч рублей. «В крае работают Клубы здоровья для пожилых людей, в основном, в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод и в Ставрополе. Но сельские жители практически не вовлечены в данное направление работы», – поясняли представители «Волонтеров-медиков» в заявке на грант.

В экспериментальном режиме проект стартовал весной 2018 года в Пятигорске – это было еще до получения гранта, рассказала Любовь Хенкина. «Позже возник запрос на то, мы чтобы проводили наши встречи в трех точках, и уже не один, а два раза в неделю», – добавила руководитель проекта. Поддержка от Фонда президентских грантов помогла развернуть работу, результатами которой можно по праву гордиться, подчеркнула собеседница.

«На каждом спортивном занятии по проекту, до и после тренировок, работает мобильный кабинет здоровья. Мы проверяем давление у наших бабушек и дедушек, проверяем уровень холестерина, глюкозы, взвешиваем – и сравниваем показатели в динамике. На финальном мероприятии мы отмечали динамику в сравнении с началом занятий (а они начались в сентябре). Честно говоря, не только сами бабушки, но и мы сами удивились тому, насколько хорошими оказались результаты. Участницы и участники проекта рассказывали, что, например, перестали пить таблетки от давления, или сократили их число, рассказала собеседница.

«Думаю, этого удалось добиться благодаря грамотной работе: врачи и провизоры, которые помогали нам в этом проекте, объясняли, как грамотно принимать тот или иной препарат при высоком давлении или сахарном диабете. Ведь, к сожалению, не всегда в больницах и поликлиниках правильно объясняют», – заметила Хенкина.

«Видимо, благодаря этим комплексным усилиям, участники проекта стали более ответственно относиться к собственному здоровью», – подчеркивает руководитель проекта «ЗОЖ 55+».

«Предполагалось, что праздник здоровья в Константиновке будет финальным мероприятием проекта, – рассказала руководитель проекта Любовь Хенкина. – Но проект продолжается, потому что есть огромный запрос, и не только в селах, но и в городах».

«То, что в Константиновской будут продолжаться наши занятия – это для нас очевидно, – поделилась планами Хенкина. – Будем работать с пенсионерами в Предгорном районе, и совместно с местным отделением «Волонтеров-медиков» откроем еще семь пунктов, из них – три сельских. К нам обратились люди и из Красногвардейского района. Это очень отдаленный район Ставропольского края, его даже не было в заявке на грант, но теперь мы поняли: поскольку есть запрос, и есть люди, готовые помогать, мы сможем работать и там».

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