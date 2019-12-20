Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

20.12.2019, 12:51, Новости дня

Президент Владимир Путин позитивно отреагировал на предложение лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».

В пятницу в Петербурге проходит встреча первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, РФ и Украины к урегулированию на Украине.

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», – поддержал план глава государства. По его мнению, «реакция (российских парламентариев) будет только положительной», передает РИА «Новости».

В четверг Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что считает целесообразным продолжение «нормандского формата», а возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским глава государства назвал актуальной в случае позитивных изменений в Донбассе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря. «Церемония вывода «Новосибирска» из эллинга и спуска на воду пройдет на «Севмаше» 25 декабря», – сказал Будниченко, передает ТАСС. Он также добавил, что закладка двух новых подлодок «Ясень-М» пройдет 9 мая 2020 года, в День […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика