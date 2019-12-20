Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент Владимир Путин позитивно отреагировал на предложение лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».

В пятницу в Петербурге проходит встреча первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, РФ и Украины к урегулированию на Украине.

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», – поддержал план глава государства. По его мнению, «реакция (российских парламентариев) будет только положительной», передает РИА «Новости».

В четверг Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что считает целесообразным продолжение «нормандского формата», а возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским глава государства назвал актуальной в случае позитивных изменений в Донбассе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря. «Церемония вывода «Новосибирска» из эллинга и спуска на воду пройдет на «Севмаше» 25 декабря», – сказал Будниченко, передает ТАСС. Он также добавил, что закладка двух новых подлодок «Ясень-М» пройдет 9 мая 2020 года, в День […]