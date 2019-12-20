Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент Владимир Путин позитивно отреагировал на предложение лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».
В пятницу в Петербурге проходит встреча первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, РФ и Украины к урегулированию на Украине.
«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», – поддержал план глава государства. По его мнению, «реакция (российских парламентариев) будет только положительной», передает РИА «Новости».
В четверг Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что считает целесообразным продолжение «нормандского формата», а возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским глава государства назвал актуальной в случае позитивных изменений в Донбассе.
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