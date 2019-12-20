Опубликовано фото «лубянского стрелка»

В Сети появилось фото 39-летнего жителя Московской области Евгения Манюрова, который в четверг вечером устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы.
Фото оказалось в распоряжении журналистов РЕН ТВ.
Между тем ранее в Сети «лубянским стрелком» назвали невиновного жителя Санкт-Петербурга Олега Кучеренко, который недавно посетил Москву, выложил в соцсети фото из поездки, а потом с удивлением обнаружил их среди снимков преступника.
По словам мужчины, он шокирован происходящим. «С утра встал – у меня в ВК куча сообщений… Спрашивают, что за фигня вообще, тебя же завалили… Даже не знаю сейчас, кому звонить и что делать», – признался он Life.
Кучеренко признал, что действительно похож на Манюрова из-за строения лица. «Я похож, но у меня такое строение лица, что я на многих похож. Мне точно шпионом работать», – пошутил он.
Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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