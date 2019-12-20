В ООН поддержали выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине

Выводы Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) по правам языковых меньшинств на Украине подтверждают обеспокоенность, которую ранее высказывало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщил официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

Колвилл заявил, что «опубликованное мнение Венецианской комиссии подтверждает озабоченность, которую мы ранее высказывали», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «легитимная цель правительства по укреплению и продвижению украинского языка должна быть сбалансирована с необходимостью поддержки имеющих отношение к языку прав национальных меньшинств», и напомнил, что Венецианская комиссия, а также УВКПЧ ранее «высказывали также озабоченность по поводу разного отношения к официальным языкам Евросоюза и языкам меньшинств».

Напомним, Верховная рада 25 апреля текущего года приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», 15 мая его подписал президент страны.

Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. За его нарушение предусмотрены денежные штрафы.

10 декабря депутат, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что в парламент внесен законопроект, который должен отменить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, подвергнутый критике со стороны Венецианской комиссии.

После депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок – За жизнь» Юрий Павленко заявил, что жители Украины «знают русский язык лучше россиян».





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