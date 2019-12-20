Анастасия Решетова устроила стрельбу

20.12.2019, 12:42, Разное

Оказалось, бизнесвумен стала увлекаться стрельбой. Она ходит на занятия в специальный клуб, где тренируется с профессионалом. 

Сначала Анастасия показала, как стреляет из статичного положения. Потом она начала бегать по периметру тира, при этом попадая точно в цель. Удивительно, но у Решетовой почти не было промахов. За что она и получила похвалу от тренера.

Ролик, на котором запечатлен весь процесс, модель опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм. Меньше, чем за сутки, оно набрало больше полумиллиона просмотров. 

«Попадать в 10-ку во время движения – это уровень», – не без гордости отметила Анастасия.

Фолловеров неожиданно открывшийся талант возлюбленно Тимати поразил до глубины души. Никто и подумать не мог, что такая нежная девушка окажется профессиональным стрелком. 

«С вами шутить нельзя, дать вам автомат и исчезнуть из города», – иронично отметил поклонник.



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