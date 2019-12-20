«Даже обидно»: Сюткину не дали взятку на шоу «Голос»

20.12.2019, 12:42, Разное

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 15 Ноя 2019 в 12:20 PST

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Корабль Starliner не смог выйти на заданную орбиту из-за ошибки в системе расчета полетного времени, корабль сжег больше топлива, чем рассчитывалось, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн. «Была ошибка в системе расчета времени полета», – отметил глава НАСА. На данный момент, по его словам, вся информация является предварительной, окончательная причина ошибки пока не установлена, сообщает РИА «Новости». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика