«Даже обидно»: Сюткину не дали взятку на шоу «Голос»

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Последнее: Корабль Starliner не смог выйти на заданную орбиту из-за ошибки в системе расчета полетного времени, корабль сжег больше топлива, чем рассчитывалось, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн. «Была ошибка в системе расчета времени полета», – отметил глава НАСА. На данный момент, по его словам, вся информация является предварительной, окончательная причина ошибки пока не установлена, сообщает РИА «Новости». […]
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