Видеоконференция по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится 23 декабря. Об этом 20 декабря в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференция трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019 года», – написала она.

На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року. Posted by Darka Olifer on Reede, 20. detsember 2019

Во время выступления в парламенте заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил надежду, что результаты видеоконференции приведут к обмену удерживаемыми лицами до 31 декабря, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Переговорная группа работает над этим, нет никакой «зрады», работа продолжается, я думаю, мы ее завершим», – добавил он.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате «всех на всех» до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической «ДНР» Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 «сторонников ДНР», удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Кучма подчеркнул, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.

Российское издание «Комменсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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