Психолог предложила ужесточить проверки владельцев оружия после стрельбы на Лубянке

Чтобы избежать нападений граждан с оружием, стоит выявлять их склонность к агрессии, а также регулярно проверять их психическое состояние, сообщила газете ВЗГЛЯД психолог Людмила Полянова, комментируя перестрелку на Лубянке.

В четверг на Лубянской площади в Москве у здания ФСБ открыл стрельбу 39-летний Евгений Манюров, бывший сотрудник ЧОП. Позже стало известно, что он занимался спортивной стрельбой, а дома у него обнаружили целый арсенал официально зарегистрированного оружия.

«У меня сложилось впечатление, что это поступок обиженного человека. Не хочет убить другого тот, кто не хочет убить себя, говорят специалисты. Место, день, ведомство – все это было выбрано не случайно», – рассуждает Полянова.

Психолог отмечает, что разрешение на владение оружием выдается при наличии медицинских документов, и то, что происходит с психикой человека после – неизвестно. При этом проверять человека каждый день невозможно, но можно было бы проводить проверки каждые десять лет, как на водительские права, считает специалист. Слишком частые проверки только спровоцируют оплату населением новых справок.

«Существует целая программа проверки для желающих владеть оружием: опросники, проективные тесты, проверяется реакция на ту или иную информацию. Все это работает и сегодня, и не стоит исключительный случай использовать как негативную тенденцию – как прокол работы каких-то институтов. Исходя из деталей его [стрелявшего] жизни, о которых пишут СМИ, никаких нарушений в психическом поведении не наблюдалось», – говорит Полянова.

Не каждый человек хочет владеть оружием, и если у него есть такое желание и потребность, то это говорит о том, что у него более высокий уровень агрессии и садистический тип характера, объясняет психолог. Такой тип характера свойственен, например, хирургам. Также стоит упомянуть, что оружие – это своего рода власть. При этом нельзя сказать, что какая-то из этих особенностей характера «неправильная» – все это признаки нормального человека.

«В Британии в три года проводят диагностику на склонность к девиантам (отклонениям) поведения, и там может быть выявлена эта агрессивность. Конечно, нельзя сказать, что трехлетний ребенок склонен к оружию, но мы можем понаблюдать. Чем раньше сможем это выявлять, тем больше времени и возможности у нас будет для корректирования поведения. Это гораздо выгоднее и дешевле для государства, нежели иметь такие трагические случаи, а потом думать, какой контроль вводить», – говорит Полянова.

Ранее бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров связал стрельбу на Лубянке с праздником органов безопасности.

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