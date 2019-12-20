Мнение: США: Женщина через суд запретила отцу одевать на сына мужскую одежду

Продолжаем про «их нравы : В декабря 2018 года, женщина через суд запретила отцу одевать (!) сына… в мужскую одежду. Все потому, что педиатр, гнать бы таких «врачей» вон из профессии, а она ведь с детьми работает, Энн Джорджулас считает своего шестилетнего сына Джеймса… девочкой по имени Луна. Об этом на ВосходИнфо
При этом отец мальчика настаивает, что Джеймс – мальчик и любит драться, играть с машинками и все у него нормально. Однако мать обвинила бывшего мужа в… «насилии над ребенком». И пошла дальше: сделала все, чтобы ей разрешили сменить пол ребенка.
В общем, шел долгий и сложный процесс, состоялось не одно судебное заседание – и, наконец, решили:
Присяжные (11 против 1) вынесли решение против Джеффри Янгера, пытающегося уберечь 7-летнего сына от смены пола путем процедуры химической кастрации.
Это означает, что мать продолжит проведение мероприятий по смене пола ребенка, а глубоко верующему отцу предложат признать своего сына девочкой. Также Джеффри придется посещать курсы трансгендеризма.
Однако Янгер не сдается: он не намерен соглашаться на такие условия. Джеффри считает, что такая жизнь принесет сыну страдания, психологические проблемы и даже может привести Джеймса к совершению самоубийства.
Поэтому Янгер начал сбор подписей в защиту Джеймса Янгера #ProtectJamesYounger и теперь просит людей, заинтересованных в этом деле, достичь его цели в 50 000 голосов. Отклик, кстати, достойный: петицию подписали уже больше 80 тыс. человек.
ВосходИнфо
Источник: Конт
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