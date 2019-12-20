Мнение: Путин спросил красных: зачем вы отдали русские земли хохлам?

Вот цитата Путина: «В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельская территория».

И Путин абсолютно прав, именно так и было.

Стоит добавить, что красные не только создали Украину и присоединили к ней огромные территории, никакого отношения к хохлам не имеющие, но и интенсивно проводили на всех этих территориях политику украинизации. А любимец красных Сталин заявил прямо: «Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы»

Из газет времен украинизации: «На состоявшемся вчера пленуме комиссии по украинизации были заслушаны доклады проверочных троек. …Пленум постановил предложить проверочным тройкам в дальнейшем отмечать всех уклоняющихся от украинизации с целью снятия их с работы. В первую очередь должны быть украинизированы учреждения близко соприкасающиеся с селом, затем все вообще советские учреждения и, наконец, в третью очередь производственные предприятия».

Для понимания результата усилий красных по украинизации. В 1917 году в Киеве с населением в полмиллиона проживали 55 процентов русских и 12 процентов малороссов. А по данным 2006 г. только 14% киевлян считали себя русскими.

В имперской Одессе 49% русских и 9% малороссов. В наше время в Одессе русских 29%, украинцев 61%.

Красные, отвечайте!

Источник: Конт

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