Автоновости: Как сильно подорожает российский бензин в 2020 году?

Российские продавцы новых легковых автомобилей уверяют, что повышения цен не избежать, в том числе и по объективным экономическим причинам. Повлияют ли эти факторы на стоимость топлива в нашей стране? Мнения экспертов разнятся.

Некоторые участники и аналитики рынка, а также представители Минфина, опрошенные изданием "Коммерсант", считают, что оснований для беспокойства нет. По их мнению, ничем особо экстремальным следующий год отличаться не будет – сезонные скачки цен сохранятся, но общее повышение не превысит уровня инфляции. По разным оценкам, розничная стоимость топлива вырастет на величину от 2 до 5%.

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Но есть и альтернативное мнение: другие эксперты прогнозируют рост цен на уровне 10%. Спровоцируют его в конечном итоге не только сезонность и запросы рынка, но и, к примеру, назревшая необходимость реструктуризации нефтеперерабатывающих предприятий.

"Меры, предпринятые правительством, немного притормаживают рост цен, но все решает рыночная экономика, спрос, поэтому в конечном итоге цена ползет вверх", – уточняет управляющий партнер аналитической компании "Монтранс" Станислав Емельянов.

В Минэнерго, между тем, ранее заявляли, что меры регулирования розничных цен на топливном рынке хорошо зарекомендовали себя в 2019-м году, и их действие будет продлено и на 2020-й. Поэтому уровень роста ценников на российских заправках не должен превысить уровня инфляции.

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