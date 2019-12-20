Закревская заявила, что ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана, не дожидаясь закона о Госбюро

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что Генеральная прокуратура Украины планирует уволить всех следователей по делам Майдана, не дождавшись подписания президентом Владимиром Зеленским закона №2116 о реформе Государственного бюро расследований. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после освобождения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить (возобновить) расследования дел Майдана», – отметила Закревская.

Она призвала генпрокурора Руслана Рябошапку прокомментировать данную информацию.

Вчора дізналась, что в ГПУ не збираються чекати підписання закону 2116, який дозволить перевести слідчих і прокурорів по… Posted by Евгения Закревская on Neljapäev, 19. detsember 2019

Расследованием дел Майдана занималось управление специальных расследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. С 20 ноября 2019 года прокуратура потеряла полномочия по расследованию уголовных производств, поэтому управление Горбатюка было расформировано. В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, в него вошли три отдела.

Большую часть дел о событиях на Евромайдане должны передать для расследования в Госбюро расследований, а также в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана.

18 ноября 2019 года директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что в его ведомстве создали подразделение, которое займется делами Майдана. На передачу дел из ГПУ может уйти три месяца, отмечал он.

22 октября стало известно об увольнении Горбатюка из ГПУ. Он рассказывал, что его не допустили к аттестации из-за отказа подавать заявление установленного образца. Горбатюк считает свое увольнение незаконным.

15 ноября Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Закревская говорила, что в связи с этим расследование дел Майдана будет приостановлено. 21 ноября она объявила голодовку с требованием возобновить расследование дел Майдана.

3 декабря Рада приняла закон о перезагрузке ГБР, 4 декабря адвокат прекратила голодать.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Санкт-Петербурге на одном из перекрестков столкнулись трамвай и каршеринговый автомобиль, рассказали местные жители в соцсетях. По предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя за рулем легковушки. Авария произошла сегодня в Калининском районе на перекрестке Лесного и Капитана Воронина. Легковой автомобиль проезжал через перекресток, когда там же двигался трамвай. Как отметили местные жители, в ДТП […]