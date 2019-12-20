Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу

20.12.2019, 12:30, Разное

В Архангельске две 17-летние девушки жестоко убили сверстницу. Правоохранители задержали подростков. Возбуждено уголовное дело, передает ИА «Невские новости».

Согласно предварительной версии, в июне этого года школьницы договорились об убийстве подруги. На встречу с жертвой они принесли ремень, резиновые перчатки, пакеты и чистящее средство.

Одна из злоумышленниц ударила ровесницу по голове стеклянной бутылкой. После этого сообщницы начали душить ее ремнем и резать осколками бутылки. На голову жертвы надели полимерный пакет, сообщает FlashNord.

Школьницы оставили труп возле железнодорожных путей и скрылись. Спустя некоторое время местные жители нашли тело и сообщили об этом в полицию.



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