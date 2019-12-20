Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу

В Архангельске две 17-летние девушки жестоко убили сверстницу. Правоохранители задержали подростков. Возбуждено уголовное дело, передает ИА «Невские новости».
Согласно предварительной версии, в июне этого года школьницы договорились об убийстве подруги. На встречу с жертвой они принесли ремень, резиновые перчатки, пакеты и чистящее средство.
Одна из злоумышленниц ударила ровесницу по голове стеклянной бутылкой. После этого сообщницы начали душить ее ремнем и резать осколками бутылки. На голову жертвы надели полимерный пакет, сообщает FlashNord.
Школьницы оставили труп возле железнодорожных путей и скрылись. Спустя некоторое время местные жители нашли тело и сообщили об этом в полицию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Санкт-Петербурге на одном из перекрестков столкнулись трамвай и каршеринговый автомобиль, рассказали местные жители в соцсетях. По предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя за рулем легковушки. Авария произошла сегодня в Калининском районе на перекрестке Лесного и Капитана Воронина. Легковой автомобиль проезжал через перекресток, когда там же двигался трамвай. Как отметили местные жители, в ДТП […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Русский Холокост: помнить вечно и не расслабляться никогда! / 21 ноября
- Мнение: Воровство сирийской нефти: станут ли ВКС РФ бомбить американские бензовозы? / 28 октября
- «Ударим так, как никогда прежде»: Трамп пригрозил Ирану войной / 22 октября
- Скандалы: Ананьев в масле / 8 ноября
- Бузову в одних трусах сняли в центре Петербурга / 22 ноября
- Мнение: Хитрый ход любовницы / 5 декабря
- Мнение: #Тартуснаш / 18 декабря
- Очень «опасная» работа: сеть взбудоражило видео уничтожения «санкционки» в России / 20 декабря