Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу

В Архангельске две 17-летние девушки жестоко убили сверстницу. Правоохранители задержали подростков. Возбуждено уголовное дело, передает ИА «Невские новости».

Согласно предварительной версии, в июне этого года школьницы договорились об убийстве подруги. На встречу с жертвой они принесли ремень, резиновые перчатки, пакеты и чистящее средство.

Одна из злоумышленниц ударила ровесницу по голове стеклянной бутылкой. После этого сообщницы начали душить ее ремнем и резать осколками бутылки. На голову жертвы надели полимерный пакет, сообщает FlashNord.

Школьницы оставили труп возле железнодорожных путей и скрылись. Спустя некоторое время местные жители нашли тело и сообщили об этом в полицию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Санкт-Петербурге на одном из перекрестков столкнулись трамвай и каршеринговый автомобиль, рассказали местные жители в соцсетях. По предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя за рулем легковушки. Авария произошла сегодня в Калининском районе на перекрестке Лесного и Капитана Воронина. Легковой автомобиль проезжал через перекресток, когда там же двигался трамвай. Как отметили местные жители, в ДТП […]