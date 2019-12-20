Специалисты Роскачества рассказали, как уберечься от мошенников, совершая покупки онлайн. Злоумышленники особенно активны в период праздничного ажиотажа, поэтому необходимо проявлять внимательность и бдительность.

Особое внимание мошенников привлекают доски объявлений. Это массовые площадки, где люди совершают покупки, надеясь сэкономить. Злоумышленники могут создавать фишинговые копии таких сайтов или в процессе общения на реальных интернет-порталах вынуждают жертву перейти по ссылке на свой ресурс. Специалисты рекомендуют завести отдельную карту для онлайн-покупок, где установлен лимит на снятие финансовых средств. Это поможет в том случае, если мошенникам удастся получить доступ к личным данным. Таким образом удастся не потерять все деньги.

При любых покупках стоит обратить внимание на профиль продавца. Если он создан несколько дней назад, то это может говорить о его недобросовестности. Предоплата является ненадежным средством оплаты покупок, потому не стоит соглашаться на такие требования. Преимущество следует отдать тем людям, которые для заключения сделки готовы встретиться лично. При покупке товара необходимо тщательно изучить его на предмет подделок.

При продаже товара не стоит отдавать товар каким-либо курьерам прежде, чем придет подтверждение оплаты. Нельзя сообщать сведения о своей карте, тем более коды из рассылки банка.

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