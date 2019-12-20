«Пришла с того света»: 60-летняя отвергнутая невеста устроила истерику на «Давай поженимся!»

Дороти искала

себе жениха в одном из ноябрьских выпусков, но ушла ни с чем. Одним из женихов,

борющихся за ее сердце, стал 61-летний Александр, который заявил, что он

экс-разведчик. Тогда конкурсантка отвергла его.

Теперь

Александр сам стал героем «Давай поженимся!», планируя подыскать себе пару.

Однако после его беседы с первой претенденткой на съемочную площадку ворвалась

Дороти. «Я твоя невеста, которую ты любил, бил и погубил. Пришла с того света,

чтобы забрать тебя с собой», – истерично заявила она. Ее выходка чуть не

сорвала эфир.

Дороти принялась

пересказывать Библию, одновременно открыв сумку и надевая на себя

многочисленную бижутерию. По словам женщины, произошедшее на передаче с ее

участием похоже на историю Адама и Евы. Мол, сначала к ней пришли два хороших

человека, но позднее появился «гад», который все испортил.

«Миллионерша»

отметила, что Александр это сделал из алчности, узнав, что она является

наследницей огромного состояния. Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева

назвала Дороти аферисткой. При этом она добавила, что понимает женщину, так как

она сошла с ума от горя из-за того, что ее сына надолго посадили в тюрьму.

По словам

Гузеевой, к Дороти ни на одной передаче не относятся серьезно. В свою очередь

та пригрозила шоу «Давай поженимся!» иском и вышла из студии.

Материал дополняется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Санкт-Петербурге на одном из перекрестков столкнулись трамвай и каршеринговый автомобиль, рассказали местные жители в соцсетях. По предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя за рулем легковушки. Авария произошла сегодня в Калининском районе на перекрестке Лесного и Капитана Воронина. Легковой автомобиль проезжал через перекресток, когда там же двигался трамвай. Как отметили местные жители, в ДТП […]