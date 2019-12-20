Андрей Разин высоко оценил доброту и чуткость Ренаты Литвиновой

20.12.2019, 12:30, Разное

Андрей Разин высоко оценил доброту и чуткость Ренаты Литвиновой по отношению к старым артистам. Она продлевает им жизнь, отмечает продюсер.
Разин поделился историей, связанной с народной артисткой РФ Раисой Максимовой. 90-летняя пенсионерка живет с ним по соседству. Свой юбилей она праздновала на сцене МХАТа, театра, которому служит вот уже больше 60-ти лет. .Дипломная работа — спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Нора» во многом определил судьбу выпускников школы-студии МХАТ — Евгения Евстигнеева, Михаила Козакова и Раисы Максимовой — их заметили и сразу пригласили в труппу. Дебютом в театре для Максимовой стала Незнакомка в «Безымянной звезде».

Но годы проходят, и вот уже новые артисты радуют зрителей своими талантами. В спектакле Ренаты Литвиновой «Северный ветер» легенда сцены исполняет главную роль Вечной Алисы. Разница в возрасте актрисы и её героини 10 лет, но если отвлечься от хронологии, то чувствует себя Максимова значительно моложе. Перемены в настроении знаменитой соседки заметил и Андрей Разин, который считает, что она начала новую жизнь. И в этом, уверен продюсер, заслуга режиссера. Сама же Рената Литвинова признается, что с возрастом не утратила детскую способность искренне радоваться подаркам, но большее удовольствие испытывает сейчас, когда дарит их другим.



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