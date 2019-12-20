Замглавы МИД Украины – Путину: Когда-то Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не последствиях

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время выступления в парламенте заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство осуждает слова президента РФ Владимира Путина о «исконно российских территориях» в составе Украины, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины, и никакой нарратив Путин и его выдумки не будут работать для нас. Больше того, давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не последствиях», – сказал Боднарь.

Он добавил, что МИД Украины опубликует официальное заявление по этому поводу.

19 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы «исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения». «Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», – сказал Путин. По его словам, это «наследие государственного строительства» лидера большевиков Владимира Ленина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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