АПЛ «Казань» оснастили новой системой управления

Головная атомная подлодка (АПЛ) усовершенствованного проекта 885М («Ясень-М») «Казань» будет отличатся от базового проекта 885 новой системой управления, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.
«АПЛ «Казань» – модернизированный корабль 4-го поколения. Он отличается от головной атомной подводной лодки проекта «Ясень» «Северодвинск». Здесь новые системы боевого управления и интегрированные системы управления АПЛ», – передает ТАСС слова Будниченко.
Он добавил также, что «Казань» – «необычайно сложный корабль».
«Поэтому в процессе испытаний выявился ряд моментов, которые еще потребуют дополнительных выходов в море в 2020 году», – отметил глава предприятия.
«Корабль очень хороший. Во время морских испытаний в 2018 и 2019 годах он показал отличные маневренные характеристики. Продолжаем проверку АПЛ в море: необходимо испытать огромное количество новых образцов вооружения, военной техники, которые на нем установлены», – сказал он.
Напомним, ранее в пятницу Будниченко подтвердил планы предприятия в 2020 году передать ВМФ четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
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