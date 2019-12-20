Компания Huawei выпустила новый смартфон P Smart Pro. Устройство поступило в продажу в Европе, его стоимость составила 350 евро, что эквивалентно 24 300 рублям.

Девайс принадлежит к среднему ценовому сегменту и является следующей версией мегабестселлера Huawei P Smart. Базовая модель увидела свет два года назад и сразу выбилась в лидеры среди своего уровня смартфонов. В обновленной версии дизайнеры не особо приложили усилия к модернизации внешнего вида. Устройство получилось довольно крупным и увесистым. У экрана имеются небольшие рамки, вырезы отсутствуют, поскольку имеется выдвижной блок для 16 Мп селфи-камеры. Основная 48 Мп камера расположена традиционно на задней крышке смартфона. Производители отказались от индикатора уведомлений. Устройство больше не пишет владельцу разными огнями о пришедших сообщениях и севшем аккумуляторе. Металлическая рамка получила матовую окраску, что очень удобно. Задняя крышка выполнена в глянцевом варианте, что придется по вкусу не всем пользователям, так как на ней остаются отпечатки пальцев. Многие отметили, что смартфон получился слишком скользким.

Экран девайса имеет диагональ 6,59 дюйма и разрешение FullHD+, 2340х1080 точек. Устройство работает на процессоре Kirin 710 °F. Он 8-ядерный и работает в паре с графическим ускорителем Mali-G51 MP4. Что касается памяти, то доступна версия 6/128 Гб с возможностью дополнить память еще на 512 Гб.

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