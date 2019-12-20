Украина направила РФ ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс

Украинский МИД направил РФ ноту протеста в связи с отправлением очередного гуманитарного конвоя в Донбасс, сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Екатерина Зеленко.
«Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины – направление так называемого «гуманитарного конвоя» во временно оккупированные районы украинской Донбасса, российской стороне передана нота протеста», – написал Зеленко в Twitter, добавив хэштег #StopRussianAggression.
Как информирует «112 Украина», 19 декабря РФ отправила в Донбасс 17 грузовиков с гуманитарной помощью, что стало 96-м гуманитарным конвоем, отправленным в регион российскими властями.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Киеву вместо нот в адрес России направить гуманитарную помощь Донбассу.
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