Украина направила РФ ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс

20.12.2019, 12:27, Новости дня

Украинский МИД направил РФ ноту протеста в связи с отправлением очередного гуманитарного конвоя в Донбасс, сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Екатерина Зеленко.

«Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины – направление так называемого «гуманитарного конвоя» во временно оккупированные районы украинской Донбасса, российской стороне передана нота протеста», – написал Зеленко в Twitter, добавив хэштег #StopRussianAggression.

Как информирует «112 Украина», 19 декабря РФ отправила в Донбасс 17 грузовиков с гуманитарной помощью, что стало 96-м гуманитарным конвоем, отправленным в регион российскими властями.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Киеву вместо нот в адрес России направить гуманитарную помощь Донбассу. 



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