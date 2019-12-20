Путин пообещал стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу

Президент Владимир Путин заверил, что российская сторона будет стремиться к заключению соглашения по газу с Киевом.
«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», – сообщил глава государства, передает РИА «Новости».
В пятницу в Петербурге первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.
В четверг в Берлине прошли девятичасовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. Детали соглашения стороны не раскрывали, однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, на трехсторонних консультациях в Берлине обсуждались конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.
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Последнее: В автобусе на остановке в подмосковном Реутове обнаружили подозрительный предмет. «На остановке возле торгового центра «Экватор» в автобусе рейса №14 найден подозрительный предмет. Оперативные службы обследуют его, ситуация выясняется», – сказал представитель экстренных служб, передает РИА «Новости». Ранее в пятницу телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы.
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