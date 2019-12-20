«Баба Яга в тылу врага»: что пластический хирург сделал с постаревшей Рудковской

Сама Яна очень довольна тем, как выглядит в 44 года. Однако недавно звезда задумалась о пластической хирургии и посетила специалиста. Оказалось, нет предела совершенству!

«Стареют все, молодильных яблок еще не придумали. Мне 44 года, у меня круглая форма лица, идет птоз, поэтому я решила, что операция может помочь, – комментирует решение перекроить себя Рудковская. – Меня беспокоят два момента – наркоз и швы. В остальном, я человек рисковый. Но понимаю, что нужно очень тщательно подходить к вопросу, потому что это не цвет волос поменять».

Хирург посоветовал пациентке рассмотреть процедуру круговой подтяжки лица и шеи, дополнив ее SMAS-лифтингом. Все подробности консультации телеканал «Супер»покажет в эфире в эту субботу в рамках реалити-шоу «ЯнаСупер». К слову, Евгений Плющенко полностью доволен внешностью супруги. «Меня моя жена устраивает по всем пунктам. Яна выглядит бомбически!» – резюмирует фигурист.

Напомним, что на сегодняшний день лидером по числу пластических операций среди звезд считается певица Шер. Одни таблоиды пишут, что ее перекраивал шестьдесят раз, другие утверждают, что эта цифра давно перевалила за сто. Известно одно: манипуляций над собственной внешностью Шер провела немало. Она делала контурную пластику, вставляла лицевые имплантаты, корректировала форму носа, удаляла ребра для создания тонкой талии. Так что перед Яной Рудковской открывается простор для творчества!..

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Детский фонд ООН UNICEF и Международная организация по миграции направили на оккупированную территорию Донбасса 21 тонну гуманитарной помощи. Об этом 20 декабря проинформировала пресс-служба Госпограслужбы Украины. «Вчера через контрольно-пропускной пункт въезда – выезда «Новотроицкое» на временно оккупированные территории Украины последовали четыре грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН «UNICEF» и Международной организации по миграции. Для […]