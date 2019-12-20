Эксперты оценили эффективность спецслужб во время стрельбы на Лубянке

«Задача ликвидировать угрозу без риска для гражданских была выполнена. То, что погиб сотрудник спецслужб, это большая трагедия, но это, наверное, минимальный эффект, которого мог добиться преступник», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов, оценивая действия правоохранителей при нейтрализации стрелка на Лубянке.

«Мы видим, что стрелок последние несколько месяцев не работал, готовился к преступлению, – сказал вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. – И видимо готовился именно к этому преступлению. Получал навыки практической стрельбы. Да и день был выбран заранее, непростой. С целью произвести наибольший эффект».

Оценить работу спецслужб со стороны, по тем кадрам с камер видеонаблюдения, которые мы имеем, достаточно сложно, продолжил собеседник. Он отметил, что постовые на Большой Лубянке не вооружены автоматами и что, пистолет в бою против длинноствольного оружия, даже обычного, не нарезного, очень сильно проигрывает.

«Там и дальность, и эффективность стрельбы совершенно разная. Пистолет это оружие ближнего боя, 5-10 метров. А такой натренированный стрелок с карабином, мы уже знаем, что он не терял время зря, может не подпустить к себе никого ближе 40-50 метров. И стрелку из пистолета, достать такого противника практически невозможно», – констатировал вице-президент ассоциации ветеранов подразделения «Альфа».

В скором времени на месте событий появились сотрудники с автоматами, напомнил эксперт. И хотя это были не сотрудники Центра спецназначения, но они сработали достаточно четко. По видеокадрам видно, что преступник ведет бой с одним противником, в это время другие сотрудники заходят с боку и двумя выстрелами, возможно с близкого расстояния, ликвидируют преступника, прокомментировал Алексей Филатов.

«Диванные эксперты уже начали задавать вопросы, почему его не ранили, в ногу, в руку, почему не взяли живым? Я так скажу, зачем рисковать, когда идет настоящий уличный бой в самом центре Москвы? Не думаю, что показания задержанного пролили бы больше света на причины и мотивы произошедшего, чем анализ его переписки, его круга общения и так далее. Задача была ликвидировать угрозу напрочь без риска для гражданского населения. И эта задача была выполнена», – подчеркнул Филатов.

Резюмируя сказанное, вице-президент ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» отметил – это рукотворное чудо, что не пострадали и не получили серьезных ранений гражданские. Такого результата позволили добиться слаженные действия сотрудников сил безопасности. Со стороны нападавшего был эффект внезапности. Он вытащил оружие и начал стрелять. То, что погиб сотрудник спецслужб, это большая трагедия, большое горе, но это, наверное, минимальный эффект, которого мог добиться преступник, акцентировал Алексей Филатов.

«Если человек внезапно выхватывает оружие уже с патроном в патроннике, никто не сумеет его сразу остановить. Ни Рэмбо, ни какой-либо профессионал. Ответить чем-либо быстрее, чем за 0,1 секунды физически невозможно. То, что постовые, сотрудники Федеральной службы безопасности, приняли этот бой – это хорошо выполненная их профессиональная обязанность. Они для этого подготовлены и на это нацелены. Так что произошедшее можно оценить как неплохой исход, несмотря на печальный факт, что силовые структуры потеряли одного сотрудника. Предугадать это и как-то этому противостоять более эффективно, было практически невозможно», – заключил собеседник.

По мнению полковника подразделения антитеррора «Альфа» Виталия Демидкина, спецслужбы на Большой Лубянке «отработали отлично».

«Времени на ликвидацию нападавшего ушло не очень много, – сказал Виталий Демидкин. – Блокировали его быстро, видимо велись переговоры, которые ни к чему не привели. И по команде преступник был уничтожен».

По мнению собеседника, сотрудники спецслужб сработали профессионально. При этом он оценил эффективность их действий не как высокую, а как отличную.

«Если бы нападавший был уничтожен сразу, через две-три, пять секунд после атаки, назвал бы эффективность их действий высокой. А так, все-таки ему удалось побегать, подвигаться, поэтому назову эффективность действий спецслужб отличной», – поделился Виталий Демидкин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, при обысках в квартире у мужчины, подозреваемого в стрельбе на Лубянке вечером в четверг, было обнаружено много оружия, в том числе несколько винтовок и карабин, а также большой запас патронов.

Кроме того, подозреваемый в момент ЧП якобы имел при себе «взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном и гранаты».

Ранее журналисты выяснили подобности жизни 39-летнего Евгения Фатиховича Манюрова, который в четверг вечером открыл огонь у здания ФСБ в центре Москвы.

Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.

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