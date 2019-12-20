Суд в Италии постановил экстрадировать сотрудника Ростеха в США

Апелляционный суд Неаполя принял решение выдать Соединенным Штатам директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщил адвокат Джан Доменико Кайяцца.

«Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд», – сказал юрист, передает ТАСС.

Коршунов, который курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета, был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Его подозревают его в шпионаже на итальянском заводе американского концерна. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы в американской тюрьме.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Второй представитель правоохранительных органов скончался в больнице после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Сообщается на сайте СК России. Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том […]