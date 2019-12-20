Модель plus size Деми Роуз в образе брюнетки показала тело в микрокупальнике

24-летняя пышнотелая британская модель Дэми Роуз разместила в Instagram снимки, для которых позировала в золотистом микрокупальнике, с темными волосами.

«Альтер эго», – написала она.

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Alter ego * @fashionnova #novababe * @loan_love_

Публикация от Demi Rose * (@demirosemawby) 19 Дек 2019 в 12:24 PST

Деми Роуз стала известной в Великобритании за счет сходства с певицей Селеной Гомес.

У Роуз нет лишнего веса, но благодаря нестандартным формам – крупной груди и бедрам – она считается моделью plus size. Рост девушки – 157 см, вес 49 кг.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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