Чек лист: какие прививки нужно сделать перед отпуском

Новогодние каникулы многие россияне проведут в зарубежных поездках. Помочь разобраться с набором нужных прививок и другими необходимыми мерами предосторожности Медновости попросили Екатерину Степанову, кандидата медицинских наук, врача-инфекциониста H-Clinic.

Согласно данным опроса работников турагентств столичного региона, наиболее популярными направлениями туризма на предстоящий зимний сезон станут теплые страны: Таиланд, Доминиканская Республика, Вьетнам, ОАЭ, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Куба и Мальдивы. Немного менее востребованы европейские направления и Китай. Везде существуют свои особенности эпидемиологической ситуации, о которых редко упоминается на туристических сайтах.

Таиланд

Как и во всех азиатских странах, в Таиланде можно столкнуться с брюшным тифом. Вакцинация от него рекомендуется большинству путешественников, особенно тем, кто склонен к «авантюрной еде» за пределами крупных отелей и ресторанов. А также тем, кто планирует останавливаться у друзей или родственников при посещении небольших городов или сельских районов, где нельзя быть уверенным в безопасности пищи или воды. Вакцинация от брюшного тифа проводится однократно и стоит недорого. Сделанная за 10 дней до поездки прививка защитит на три года.

Кроме того, «стандартом путешественника» является защита от таких управляемых инфекций, как гепатит А, гепатит В, грипп, менингококковая инфекция, ветряная оспа, дифтерия и столбняк. Срок действия разных прививок отличается, поэтому перед поездкой стоит заглянуть в свою карту профпрививок. Если нет достоверных сведений о вакцинации, можно сдать анализ крови на антитела к тем инфекциям, от которых существуют прививки. Пройти вакцинацию следует хотя бы за 10-14 дней до поездки. К счастью, сегодня все прививки можно сделать в один день.

Регистрируется в Таиланде и малярия. К счастью, она распространена не повсеместно: ее нет в Паттайе, но иногда она встречается в Пухкете, Ко Пангане. Вакцина против малярии пока не разработана, но существует химиопрофилактика, которую врач и назначит при необходимости. Она заключается в приеме таблеток по определенной схеме в течение всего времени нахождения в опасных зонах. Распространено мнение, что от малярии защищает джин, но убедительных доказательств этому нет. К тому же на печень ежедневное употребление джина влияет хуже химиопрофилактики.

Доминикана

Наиболее неблагополучная в эпидемиологическом смысле страна из туристического рейтинга. Здесь также встречается малярия. Не в пользу Доминиканы и ситуация с бешенством. Растет число сообщений об укусах собак и кошек среди путешественников на курорте Пунта-Кана. В целом считается, что делать прививку от бешенства есть смысл только определенным группам людей: посещающим именно отдаленные районы, где возможнобольшое скопление животных, в том числе летучих мышей. Всем остальным теоретически можно обойтись без прививки.Проблема и в том, что в Доминиканской Республике профилактическое лечение бешенства доступно не всегда и не везде. Вакцинацию от бешенства желательно провести за месяц до поездки.

Но самая большая опасность связана с лихорадкой денге. В стране регистрируются случаи этой болезни, которые распространяют комары, встречающиеся в большинстве тропических и субтропических регионов мира. Это заболевание может протекать очень тяжело и не имеет специального лечения. Вакцина против денге зарегистрирована в некоторых частях мира, включая США. Но в РФ она недоступна, и единственный способ защиты – не допускать укусов комаров, что не всегда удается. (Но не стоит стараться привиться от болезни и за рубежом. Существующая вакцина показала себя безопасной только для людей, которые раньше уже болели лихорадкой Денге — ред.).

Шри-Ланка

Здесь такжерегистрируются случаи лихорадки Денге. Но если это вас не останавливает, то стоит подстраховаться о других инфекций: сделать прививку от брюшного тифа и инфекций из «стандартного набора» путешественника.

Индонезия и Китай

С августа 2019 года в Индонезии регистрируются вспышки полиомиелита. Отправляясь в этом направлении, взрослым обязательно следует провести однократную ревакцинацию против полиомиелита, и ни в коем случае не везти в эту страну непривитых детей. Прививка должна быть сделана не менее чем за месяц до поездки.

Полиомиелит изредка встречается и в Китае, но, места, в которых он регистрируется, не относятся к туристическим. Для туристов, отправляющихся в эти страны, также актуальна вакцинопрофилактика от брюшного тифа и инфекций из «стандартного набора». Нужно помнить и о максимальной защите от укусов малярийных комаров.

Индия и Вьетнам

Здесь можно столкнуться со всеми теми же «азиатскими» проблемами. За исключением полиомиелита.

Европа

Достаточно спокойно можно ехать в Европу — экзотических инфекций там не встречается. Однако в наши дни по всему миру распространена корь, вспышки этой болезни происходят регулярно. Поэтому, независимо от того, в какую европейскую страну вы направляетесь, полезно убедиться, что вы полностью защищены от кори. Вакцинация делается по плановому календарю. Но в случае необходимости можно сделать экстренную прививку – но не менее чем за месяц до предполагаемой поездки (на 7-14 день может быть поствакцинальная реакция).

ОАЭ, Куба и Мальдивы

Довольно безопасны в эпидемиологическом плане и эти страны. Рекомендации – те же, что и для Европы.

Страны Африки и Южной Америки

Здесь легко подхватить желтую лихорадку, основной переносчик которой – комары. Нередко у путешественника могут потребовать сертификат о вакцинации, даже если он был проездом в стране с высоким риском передачи вируса желтой лихорадки, включая транзит более 12 часов в аэропорту. Прививка от желтой лихорадки начинает действовать через 7-10 дней и защищает в течение 10 лет. Кстати, в ампуле две дозы. Поэтому обычно в клиниках бывают скидки для пришедших вдвоем.

Информацию о той или иной вакцине, регистрации в России, производителях, противопоказаниях и побочных реакциях, а также российские и международные рекомендации можно найти на сайте https://www.privivka.ru/.

Общие правила безопасности в поездках:

— пить бутилированную воду и отказаться от льда, который может быть источником инфекции;

— есть термически обработанную пищу;

— хорошо мыть или обрабатывать руки;

— защищаться от насекомых;

— не трогать животных;

— привиться от всех управляемых инфекций;

— выяснить ситуацию с малярией и необходимость химиопрофилактики;

— купить страховку;

— взять с собой аптечку.

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